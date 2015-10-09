ПСЖ исключил Кварацхелию и обладателя "Золотого мяча"

ПСЖ отправится на выездной матч Лиги чемпионов против "Барселоны" без своего вингера Хвичи Кварацхелии, сообщают Vesti.kz.
Встреча состоится 1 октября в Каталонии.
Грузинский футболист получил травму в поединке чемпионата Франции против "Осера" (2:0) и не смог восстановиться к игре с каталонцами.
Кроме него, парижане лишились ещё нескольких ключевых игроков - Маркиньоса, Дезире Дуэ и обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле. Зато в заявку попали Витинья, Жоау Невеш, Илья Забарный и Матвей Сафонов.
⚔️ The Parisian squad for MD2 in the @ChampionsLeague league phase 👊#FCBPSG I #UCL pic.twitter.com/SRGxImEplY— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 30, 2025
