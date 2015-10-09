Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 14:51
 

ПСЖ исключил Кварацхелию и обладателя "Золотого мяча"

  Комментарии

©Depositphotos.com/rarrarorro

ПСЖ отправится на выездной матч Лиги чемпионов против "Барселоны" без своего вингера Хвичи Кварацхелии, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится 1 октября в Каталонии.

Грузинский футболист получил травму в поединке чемпионата Франции против "Осера" (2:0) и не смог восстановиться к игре с каталонцами.

Кроме него, парижане лишились ещё нескольких ключевых игроков - Маркиньоса, Дезире Дуэ и обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле. Зато в заявку попали Витинья, Жоау Невеш, Илья Забарный и Матвей Сафонов.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Общий этап, мужчины
2 октября 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 4 человек

Живи спортом!