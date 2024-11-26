Прямая трансляция суперматча Лиги чемпионов "Бавария" - "ПСЖ"

Сегодня, 26 ноября, состоится несколько матчей основной стадии Лиги чемпионов, которые будут показаны по казахстанским телеканалы, передает Vesti.kz.

Центральным матчем игрового дня станет встреча мюнхенской "Баварии" и французского "Пари Сен-Жермен". Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 00:50 по казахстанскому времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал QazSport. Трансляция доступна по этой ссылке.

Параллельно с этим матчем стартуют противостояния "Интер" - "РБ Лейпциг" и "Барселона" - "Брест".

Чуть раньше, в 22:30 сыграют "Слован Братислава" - "Милан" и "Спарта Прага" - "Атлетико Мадрид".

С информацией, где смотреть все эти матчи - вы можете ознакомиться здесь.

В турнирной таблице единоличное лидерство у "Ливерпуля" с 12-ю очками.

Отметим что в плей-офф пройдут команды, попавшие в число первых 24-ех команд.