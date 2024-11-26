Прямая трансляция суперматча Лиги чемпионов "Бавария" - "ПСЖ"
Сегодня, 26 ноября, состоится несколько матчей основной стадии Лиги чемпионов, которые будут показаны по казахстанским телеканалы, передает Vesti.kz.
Сегодня, 26 ноября, состоится несколько матчей основной стадии Лиги чемпионов, которые будут показаны по казахстанским телеканалы, передает Vesti.kz.
Центральным матчем игрового дня станет встреча мюнхенской "Баварии" и французского "Пари Сен-Жермен". Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 00:50 по казахстанскому времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал QazSport. Трансляция доступна по этой ссылке.
Параллельно с этим матчем стартуют противостояния "Интер" - "РБ Лейпциг" и "Барселона" - "Брест".
Чуть раньше, в 22:30 сыграют "Слован Братислава" - "Милан" и "Спарта Прага" - "Атлетико Мадрид".
С информацией, где смотреть все эти матчи - вы можете ознакомиться здесь.
В турнирной таблице единоличное лидерство у "Ливерпуля" с 12-ю очками.
Отметим что в плей-офф пройдут команды, попавшие в число первых 24-ех команд.
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