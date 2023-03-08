Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Прямая трансляция решающих матчей "Бавария" - ПСЖ и "Тоттенхэм" - "Милан" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Прямая трансляция решающих матчей "Бавария" - ПСЖ и "Тоттенхэм" - "Милан" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов
©ПСЖ

Сегодня, в ночь с 8 на 9 марта, определятся еще два участника 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Лондоне (Англия) "Тоттенхэм" примет "Милан". Первая встреча команд завершилась победой итальянского клуба со счетом 1:0.

А в Мюнхене (Германия) "Бавария" примет французский ПСЖ. Первый матч в Париже завершился гостевой победой немцев со счетом 1:0.

Обе ответные игры 1/8 финала начнутся в 02:00 по времени Астаны. 

Матч "Бавария" - ПСЖ покажет телеканал Qazsport, а встречу "Тоттенхэм" - "Милан" - Qazaqstan.

Прямая трансляция матча ""Бавария" - ПСЖ >>>>>

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" - "Милан" >>>>>

Следить за всеми результатами Лиги чемпионов можно здесь.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Тоттенхэм Милан ФК Бавария ПСЖ Лига чемпионов

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus