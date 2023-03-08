Прямая трансляция решающих матчей "Бавария" - ПСЖ и "Тоттенхэм" - "Милан" за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, в ночь с 8 на 9 марта, определятся еще два участника 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Лондоне (Англия) "Тоттенхэм" примет "Милан". Первая встреча команд завершилась победой итальянского клуба со счетом 1:0.

А в Мюнхене (Германия) "Бавария" примет французский ПСЖ. Первый матч в Париже завершился гостевой победой немцев со счетом 1:0.

Обе ответные игры 1/8 финала начнутся в 02:00 по времени Астаны.

Матч "Бавария" - ПСЖ покажет телеканал Qazsport, а встречу "Тоттенхэм" - "Милан" - Qazaqstan.

Прямая трансляция матча ""Бавария" - ПСЖ >>>>>

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" - "Милан" >>>>>

Следить за всеми результатами Лиги чемпионов можно здесь.