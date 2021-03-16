Прямая трансляция ответных матчей Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" и "Реал" - "Аталанта"

Сегодня, в ночь с 16 на 17 марта, состоятся ответные матчи 1/8-й финала Лиги чемпионов, по итогам которых определятся два четвертьфиналиста, сообщает корреспондент Vesti.kz. Оба на территории Казахстана будут показаны в прямом эфире и начнутся в 02:00 по столичному времени.

"Манчестер Сити" примет "Боруссию" из Менхенгладбаха. Первый матч английская команда выиграла со счетом 2:0. Встречу за выход в 1/4-ю покажет Qazastan. Онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь.

В параллельной игре "Реал" в Мадриде примет "Аталанту". Первая встреча в Бергамо завершилась в пользу испанской команды со счетом 1:0. В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

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