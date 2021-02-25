"Реал" вырвал победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов, а "Манчестер Сити" выиграл 19-й матч подряд

Испанский "Реал" переиграл итальянскую "Аталанту" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, а английский "Манчестер Сити" продлил свою победную серию до 19 игр, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 1:0, а единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. У "Аталанты" на 17-й минуте был удален хавбек Ремо Фройлер. Ответный матч состоится в Мадриде 16 марта.

В параллельной игре футболистыв гостях одержали победу над менхенгладбахскойсо счетом 2:0. Голами у победителей отметились(29-я минута) и(65).

Первый матч команд должен был пройти в Менхенгладбахе, но был перенесен в Будапешт из-за распространения "британского" штамма коронавируса в Германии. Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.

Стоит отметить, что для "Манчестер Сити" это 19-я победа подряд во всех турнирах: в АПЛ команда не проигрывает на протяжении 17 туров (15 побед, две ничьи), а в нынешней ЛЧ одержала шесть побед и один раз сыграла вничью.

Напомним, ранее в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ разгромил "Барселону" со счетом 4:1, "Ливерпуль выиграл у "Лейпцига" - 2:0, "Порту" переиграл "Ювентус" - 2:1, а дортмундская "Боруссия" одолела "Севилью" - 3:2. Накануне "Бавария" разгромила "Лацио" - 4:1, а "Челси" добился победы над "Атлетико" - 1:0. Все, кроме "Порту", одержали гостевые победы.

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