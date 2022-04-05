Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Атлетико" и "Бенфика" - "Ливерпуль"

Сегодня, в ночь с 5 на 6 апреля, пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Английский "Манчестер Сити" примет на своем поле испанский "Атлетико". Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции в 00:50 по времени Нур-Султана. Ее также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

В другой паре португальская "Бенфика" сыграет дома с английским "Ливерпулем". Матч будет транслировать телеканал Qazaqstan. Начало показа в 00:50 по времени Нур-Султана. Встречу можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

Ответные матчи пройдут в ночь с 13 на 14 апреля.

Кроме того, в двух остальных парах сыграют "Челси" (Англия) и "Реал" (Испания), а также "Вильярреал" (Испания) и "Бавария" (Германия).

Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая. Финал пройдет 28 мая на "Стад де Франс" в Париже.

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