Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - ПСЖ

Сегодня, в ночь с 14 на 15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и французским ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Начало в 00:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция состоится на сайте телеканала Qazaqstan.

Обслуживать встречу доверено итальянскому арбитру Маурицио Мариани.

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Мамардашвили; Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез; Гравенберх, Макаллистер; Салах, Собослаи, Вирц; Экитике

Не сыграют: Алиссон (задняя мышца бедра), Бредли (колено), Эндо (голеностоп)

ПСЖ: Сафонов; Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш; Заир-Эмери, Витинья, Невеш; Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

Не сыграют: Руис (колено)

Напомним, в первой игре ПСЖ одержал победу со счетом 2:0. Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов.

