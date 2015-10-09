Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
19:00
 

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - ПСЖ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - ПСЖ

Сегодня, в ночь с 14 на 15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и французским ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, в ночь с 14 на 15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и французским ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Начало в 00:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция состоится на сайте телеканала Qazaqstan.

Обслуживать встречу доверено итальянскому арбитру Маурицио Мариани.

Ориентировочные составы:

"Ливерпуль": Мамардашвили; Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез; Гравенберх, Макаллистер; Салах, Собослаи, Вирц; Экитике

Не сыграют: Алиссон (задняя мышца бедра), Бредли (колено), Эндо (голеностоп)

ПСЖ: Сафонов; Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш; Заир-Эмери, Витинья, Невеш; Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

Не сыграют: Руис (колено)

Напомним, в первой игре ПСЖ одержал победу со счетом 2:0. Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   1/4 финала, мужчины
15 апреля 00:00   •   не начат
Ливерпуль
- : -
ПСЖ
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 237 человек

Живи спортом!