Прямая трансляция финала Лиги чемпионов: "Боруссия" - "Реал"

Уже скоро на легендарной арене "Уэмбли" в столице Англии - Лондоне, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА по футболу, передает Vesti.kz.
В решающем матче турнира встретятся дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал". Обслуживать матч будет словенский арбитр Славко Винчич.
В случае победы мадридский клуб завоюет 15 трофей Лиги чемпионов, тогда как дортмундцы - только второй.
Финал пройдет в ночь с 1 на 2 июня. Посмотреть прямую трансляцию матча "Боруссия" - "Реал" можно будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Начало трансляции в 23:50 по времени Астаны.
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