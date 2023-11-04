Президент "Барселоны" остался без матча Лиги чемпионов

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уже несколько месяцев не может летать на самолете по медицинским показаниям. Хотя это не мешало ему сопровождать команду в выездных матчах, так как до пункта назначения он добирался на автомобиле или на поезде, сообщают Vesti.kz.
А вот предстоящую игру с донецким "Шахтером" на групповом этапе Лиги чемпионов он не сможет посетить. Встреча четвертого тура пройдет 7 ноября в Гамбурге.
По информации Diario Sport, в клубе рассматривали различные способы поездки Лапорты в немецкий город, но в итоге его поездка была отменена, так как ее посчитали очень сложной и долгой как на поезде, так и на автомобиле. Таким образом, Лапорте ничего не останется кроме, как эту игру посмотреть по телевизору.
"Барселона" лидирует в квартете H после трех туров, набрав девять очков. За ней идут "Порту" (6), "Шахтер" (3) и "Антверпен" (0).
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7 ноября
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
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8 ноября
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
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|Фейеноорд
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
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|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Наполи
|Унион
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9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
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|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00
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28 ноября
|Лацио
|Селтик
|23:45
|Шахтер Д
|Антверпен
|23:45
|
29 ноября
|Барселона
|Порту
|02:00
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
|23:45
|
30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Наполи
|02:00
|Брага Спортинг
|Унион
|02:00
|Бенфика
|Интер
|02:00
|Реал Сосьедад
|Зальцбург
|02:00