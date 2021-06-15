"Прервать проклятие". Казахстанский эксперт объяснил, за счет чего "Кайрат" может обыграть "Маккаби" в ЛЧ

Казахстанский функционер и специалист Булат Есмагамбетов в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов, в котором "Кайрату" выпало встретиться с израильским "Маккаби". В ходе беседы эксперт назвал ключевой фактор, который позволит чемпиону КПЛ пробиться в следующий раунд.

"Опять "Кайрату" попался израильский клуб. Это не самый приятный соперник, но любая серия должна когда-нибудь закончиться. Надеюсь, что на этот раз алматинцам удастся пройти дальше и прервать это проклятие. В целом оцениваю шансы команды как 50 на 50.

Вы понимаете, что еврокубки отличаются от матчей чемпионата страны. Каждая команда, каждый игрок выкладываются на двести процентов. Я думаю, что "Кайрат" будет биться до последнего.

Позитивный момент в том, что отменили правило выездного гола. Теперь все будет по-честному. Тот, кто сильнее и лучше играет, тот и пройдет дальше. Очень важно то, что "Кайрат" первую игру проведет в Израиле. У него будет возможность подкорректировать свою стратегию перед решающей встречей в Казахстане. В данном случае многое будет зависеть от реализации моментов.

Наши команды всегда наступают на одни и те же грабли. Моментов создаем много, но, в отличие от соперников, их не реализовываем. На этот раз нужно ответственней подойти к игре. Многое будет зависеть от эффективности атаки алматинцев", - отметил Есмагамбетов.

Напомним, первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 6-7 июля, а ответные - 13-14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. Алматинцы начинают противостояние на выезде.

"Кайрат" встречался с этим соперником в квалификации Лиги Европы-2020/21. Единственный поединок, сыгранный в Израиле, завершился победой хозяев со счетом 2:1. Всего, помимо действующего соперника, алматинцы четыре раза играли в еврокубках с представителями этой страны. В сезоне-2016/17 алматинцы уступили в квалификации Лиги Европы "Маккаби" из Тель-Авива (1:2 на выезде и 1:1 дома). В Лиге Европы-2019/20 команда проиграла "Хапоэлю Беэр-Шева" (0:2 в гостях и 1:1 на своем поле).

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