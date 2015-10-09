Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 20:10
 

Представлен рейтинг Лиги чемпионов: на каком месте "Кайрат"?

  Комментарии

Поделиться
Представлен рейтинг Лиги чемпионов: на каком месте "Кайрат"? ©ФК "Кайрат"

Портал Goal опубликовал свежий рейтинг фаворитов Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Портал Goal опубликовал свежий рейтинг фаворитов Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Если наверху списка эксперты ожидаемо поставили "Барселону", то в самом низу оказались команды, от которых ждут минимум.

С 30-го по 36-е места расположились "Копенгаген", "Юнион Сент-Жиллуаз", "Будё-Глимт", "Славия", "Пафос" и "Кайрат", а замкнул рейтинг азербайджанский "Карабах".

Мало кто из экспертов верил, что "Кайрат" сможет впервые в истории клуба пробиться в основную сетку Лиги чемпионов, когда по жребию в раунде плей-офф им достался "Селтик". Ведь шотландцы всего лишь с минимальным счетом уступили "Баварии" в стыковых матчах на прошлой стадии турнира в прошлом сезоне.

Однако "Кайрат" проявил завидную стойкость и впечатляющую дисциплину в обороне, удержав "Селтик" без забитых мячей на протяжении 210 минут игрового времени, а затем одержав победу в серии пенальти, что вызвало бурные сцены празднования на Центральном стадионе в Алматы.

Тем не менее нельзя отрицать, что теперь чемпионам Казахстана предстоит играть против команд с куда более мощной атакой, чем у чемпионов Шотландии. Поэтому пробиться в стадию плей-офф новичкам турнира будет крайне сложно, и, вероятно, их единственный реальный шанс набрать очки - это матч третьего тура против "Пафоса", - пишет портал.

Напомним, "Кайрат" дебютирует на общем этапе Лиги чемпионов матчем против португальского "Спортинга". игра пройдет в Лиссабоне в ночь с 18 на 19 сентября.

Кроме того, алматинцы сыграют на выезде с миланским "Интером", датским "Копенгагеном" и английским "Арсеналом".

Дома, подопечные Рафаэля Уразбахтина примут мадридский "Реал", кипрский "Пафос", греческий "Олимпиакос" и бельгийский "Брюгге".

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Общий этап, мужчины
18 сентября 00:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!