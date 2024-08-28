Представлен официальный матч Лиги чемпионов-2024/25
Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила официальные мячи Лиги чемпионов для мужского и женского турнира на сезон-2024/25, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила официальные мячи Лиги чемпионов для мужского и женского турнира на сезон-2024/25, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Дизайнеры вернулись вернули классический вид, но добавили обновленную технологию. На них снова изображены звезды от кончика к кончику, заменившие смещенный рисунок, который использовался с 2019 года.
Новый мяч для женской Лиги чемпионов сохраняет такое же расположение звезд и шестиугольников, как и в мужском варианте, но с уникальным дизайном.
Напомним действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский "Реал".
В женской Лиге чемпионов победителем является "Барселона".
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