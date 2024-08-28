Представлен официальный матч Лиги чемпионов-2024/25

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила официальные мячи Лиги чемпионов для мужского и женского турнира на сезон-2024/25, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Дизайнеры вернулись вернули классический вид, но добавили обновленную технологию. На них снова изображены звезды от кончика к кончику, заменившие смещенный рисунок, который использовался с 2019 года.

Новый мяч для женской Лиги чемпионов сохраняет такое же расположение звезд и шестиугольников, как и в мужском варианте, но с уникальным дизайном.

Напомним действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является мадридский "Реал".

В женской Лиге чемпионов победителем является "Барселона".