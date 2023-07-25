Появились фото с тренировки "Астаны" перед матчем Лиги чемпионов

Появились фотографии с тренировки "Астаны" в Загребе (Хорватия) в преддверии матча квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанского клуба на этой стадии станет "Динамо" из столицы Хорватии. Матч пройдет сегодня, 25 июля и начнется в 23:55 по времени Астаны.

В прямом эфире матч "Динамо Загреб" - "Астана" покажет Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала.

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