Появилась реакция корейского фаната на поражение МЮ в ЛЧ. Видео стало вирусным

"Манчестер Юнайтед" в матче с "Копенгагеном" потерпел обидное поражение в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. При этом МЮ вел 2:0 к 45-й минуте, но умудрился пропустить два мяча к перерыву.
Во втором тайме команда Эрика тен Хага снова вышла вперед, но позволила сопернику не только отыграться, но и добиться волевой победы.
Между тем, в соцсетях завирусилось видео, на котором корейского фаната МЮ очень расстроил четвертый пропущенный мяч. Впрочем, смотрите сами:
С турнирным положением команд в группе A можно ознакомиться здесь.
В пятом туре, 29 ноября, сыграют "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед", "Бавария" - "Копенгаген".
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28 ноября
|Лацио
|Селтик
|23:45
|Шахтер Д
|Антверпен
|23:45
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29 ноября
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Барселона
|Порту
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
|23:45
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30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Наполи
|02:00
|Брага Спортинг
|Унион
|02:00
|Бенфика
|Интер
|02:00
|Реал Сосьедад
|Зальцбург
|02:00