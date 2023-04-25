Победитель Лиги чемпионов оценил шансы "Интера" и "Милана"

Испанский специалист Рафаэль Бенитес, который ранее работал с миланским "Интером", выразил свои мысли относительно предстоящего полуфинального матча Лиги чемпионов между своей бывшей командой и "Миланом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бенитес признался, что ему сложно определить явного фаворита в этой встрече.

"Фаворит? Я считаю, что в данной ситуации все 50 на 50. Есть много факторов, затрудняющих выбор фаворита. Менталитет, дерби, история противостояния. Трудно сказать, какая команда покажет себя лучше, потому что в том турнире они обе доселе показывали себя наилучшим образом", - цитирует слова Бенитеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, в первом матче "Милан" будет хозяином поля. Игра состоится в ночь на 11 мая. Ответная встреча состоится в ночь на 17 мая.

Напомним, что Бенитес в сезоне 2004/05 привел "Ливерпуль" к победе Лиги чемпионов. С "Интером" испанский специалист выиграл Клубный чемпионат мира.

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