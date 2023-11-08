Пепе установил новый рекорд в Лиге чемпионов

Португальский "Порту" одержал победу над бельгийским "Антверпеном" (2:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Отличились Эванилсон (32-я минута с пенальти) и Пепе (90+1-я).
При этом Пепе стал самым возрастным автором гола (40 лет и 254 дня) в истории ЛЧ.
До этого самым возрастным автором гола в ЛЧ считался экс-форвард "Ромы" Франческо Тотти, отметившийся голом в ворота московского ЦСКА в 2014 году в возрасте 38 лет и 59 дней.
В группе H сложилась такая турнирная ситуация: "Барселона" (9 очков), "Порту" (9), "Шахтер" (6), "Антверпен" (0).
В пятом туре, 28 ноября, сыграют "Шахтер" - "Антверпен", "Барселона" - "Порту".
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