Определился следующий соперник "Кайрата" в юношеской Лиге чемпионов

Определился следующий соперник алматинского "Кайрата" в юношеской Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Им стала словацкая "Жилина".

Команда в первом раунде Лиги чемпионов разгромила греческий ПАОК по сумме двух матчей со счетом 7:1 (5:1, 2:0). Первый матч между командами пройдет 3 ноября в Словакии, а ответный - 24 ноября в Алматы.

Напомним, в первом раунде алматинская команда по сумме двух встреч прошла кипрский АПОЭЛ из Никосии со счетом 2:1 (1:1, 1:0).

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