Определился автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов

26-летний форвард "Арсенала" Габриэл Жезус признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Бразилец отличился на 53-й минуте гостевого матча с "Севильей" (2:1) в рамках третьего тура, огорчив с острого угла голкипера испанского клуба Эрьяна Нюланна.
🇧🇷 Jesus' emphatic finish takes top spot 👏#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/5LC2IN6b2n— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2023
На лучший гол недели в ЛЧ также претендовали Мешак Элиа ("Янг Бойз"), Хави Симонс ("РБ Лейпциг") и Кего Фурухаси ("Селтик").
8 ноября сыграют "Арсенал" - "Севилья", ПСВ - "Ланс". С турнирным положением команд в квартете B можно ознакомиться здесь.
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7 ноября
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
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8 ноября
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
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9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00