Мы очень взволнованы - игрок "Манчестер Сити" о финале ЛЧ с "Интером"

Футболист "Манчестер Сити" Родри ответил на некоторые вопросы СМИ перед финалом Лиги чемпионов с "Интером". Решающий матч команд состоится 10 июня в Стамбуле, сообщают Vesti.kz.

- Гвардиола сказал о тебе, что без твоего вклада невозможно было бы дойти так далеко, он даже поставил тебя выше Холанда...

- Такое признание - невероятно, особенно когда оно исходит от твоего тренера, с которым ты работаешь ежедневно. Но я хочу большего. Я хочу продолжать расти. Я думаю, что я еще очень молод, посмотрите на Холанда, ему всего 22 года, а как играет, - приводит его слова AS.

- Что думаете о финале?

- Ну, мы довольны тем, как все складывается в этой части сезона. Также мы довольны тем, что выиграли последний титул. А на этой неделе мы очень взволнованы, потому что с нетерпением ждем финала.

- Вы одержимы треблом?

- Это было бы здорово, и это было бы исторически. В Англии только "Манчестер Юнайтед" смог добиться такого успеха. Это не просто победа в Лиге чемпионов, требл - это впечатляюще. Мы идем шаг за шагом. Сейчас у нас самый подходящий момент оформить требл. В этом году мы кое-что изменили в своей игре. В команду пришли важные игроки, и нам пришлось приспосабливаться. Уровень игры был на высоте, но не хватало стабильности результатов. Тем не менее мы выглядели солидно как в обороне, так и в атаке.

- Вас не смущает статус фаворита в предстоящем финале?

- Мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов, и это второй раз, когда мы вышли в финал. Финалы выигрывают те, кто играет лучше всех.

- Чему вы научились в финале два года назад?

- Многому. Надеюсь, эти поражения пошли нам на пользу. Сейчас у нас гораздо более солидная и зрелая группа футболистов. Я всегда говорю, что для победы в финале нужно сначала сыграть в полуфинале, потом в финале. И мы делаем это уже давно.

- Что представляет собой Холанд?

- Как я говорил, ему 22 года, о чем люди иногда забывают, и его проблемы - это его молодой возраст. Но он сверхмотивированный. Он от природы одаренный футболист. Это позволяет ему сохранять самообладание на поле. А еще он по своему духу победитель, очень агрессивный в игре. Этим он мне напоминает Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Этот его голод: "Я хочу забить еще один гол, еще и еще". Самое лучшее в этом - не голы, а то, что он заражает других игроков таким настроем. Хорошо, когда есть такие футболисты.

- С тех пор как стало известно, что соперником будет "Интер", Гвардиола повторял: "Осторожно, итальянцы...".

- Мы знаем, что они из себя представляют: очень конкурентоспособные, умные футболисты, и у них такая манера игры, требующая большого терпения и большой концентрации. Для нас они - другое оружие. Мы должны знать, как играть против них.

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