Неожиданный клуб решил выиграть Лигу чемпионов. Подробности

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне выступил на пресс-конференции накануне встречи общего этапа Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером", сообщают Vesti.kz.

Наставник "матрасников" обсудил предстоящий матч, отметив его важность и поделившись своим видением стратегии команды.

"Мы должны использовать свои сильные стороны, чтобы достичь великой цели – победы в Лиге чемпионов, чего никогда не удавалось этому клубу.

"Байер"? Выдающийся соперник, играющий на высоких скоростях, они здорово переходят из обороны в атаку, держат структуру. Алонсо проделывает отличную работу, в том сезоне он все доказал, повторяет и в этом.

Вирц? Важность Вирца очевидно, но дело не только в нем. У них гибкая модель игры, в которой они могут атаковать разными способами", - цитирует Симеоне пресс-служба "Атлетико".