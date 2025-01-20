Неожиданный клуб решил выиграть Лигу чемпионов. Подробности
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне выступил на пресс-конференции накануне встречи общего этапа Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером", сообщают Vesti.kz.
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне выступил на пресс-конференции накануне встречи общего этапа Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером", сообщают Vesti.kz.
Наставник "матрасников" обсудил предстоящий матч, отметив его важность и поделившись своим видением стратегии команды.
"Мы должны использовать свои сильные стороны, чтобы достичь великой цели – победы в Лиге чемпионов, чего никогда не удавалось этому клубу.
"Байер"? Выдающийся соперник, играющий на высоких скоростях, они здорово переходят из обороны в атаку, держат структуру. Алонсо проделывает отличную работу, в том сезоне он все доказал, повторяет и в этом.
Вирц? Важность Вирца очевидно, но дело не только в нем. У них гибкая модель игры, в которой они могут атаковать разными способами", - цитирует Симеоне пресс-служба "Атлетико".
Испанский и немецкий клубы сыграют в Мадриде в ночь на 22 января.
"Атлетико", набрав 12 очков, занимает 11 место в таблице общего этапа, что позволяет испанскому клубу выйти в плей-офф через стыковые матчи.
"Байер" с 13-ю баллами занимает четвертое место и прямо сейчас напрямую выходит в 1/8 финала.
Напомним, "Атлетико" трижды играл в финалах Лиги чемпионов - 1973/74, 2013/14, 2015/16, останавливаясь в шаге от трофея.
Ole, ole, ole, Cholo Simeone 👏👏👏 pic.twitter.com/Zafkcc2kHV— Atlético de Madrid (@Atleti) January 20, 2025
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