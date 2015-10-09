Не из "Реала" и "Ливерпуля". Назван лучший вратарь мира

Издание Four Four Two представило свежий рейтинг топ-10 голкиперов планеты, и на его вершине оказался не кто иной, как Джанлуиджи Доннарумма, сообщают Vesti.kz.
Итальянский страж ворот провел потрясающий сезон в составе ПСЖ: четыре завоеванных трофея, включая долгожданную Лигу чемпионов - первый в истории клуба!
Интересно, что за место в рамке "Пари Сен-Жермен" с Доннаруммой теперь конкурирует россиянин Матвей Сафонов.
Вторую строчку рейтинга занял Алиссон из "Ливерпуля", а третьей стала настоящая сенсация - Давид Райя, доказавший свою ценность в воротах лондонского "Арсенала".
Далее в десятке расположились такие звезды, как:
- Тибо Куртуа ("Реал");
- Янн Зоммер ("Интер");
- Ян Облак ("Атлетико");
- Майк Меньян ("Милан");
- Жоан Гарсия ("Эспаньол");
- Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");
- Миле Свилар ("Рома").
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