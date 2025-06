Не из "Реала" и "Ливерпуля". Назван лучший вратарь мира

Издание Four Four Two представило свежий рейтинг топ-10 голкиперов планеты, и на его вершине оказался не кто иной, как Джанлуиджи Доннарумма, сообщают Vesti.kz.