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Лига чемпионов
Вчера 23:39
 

Не из "Реала" и "Ливерпуля". Назван лучший вратарь мира

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Не из "Реала" и "Ливерпуля". Назван лучший вратарь мира ©depositphotos.com/

Издание Four Four Two представило свежий рейтинг топ-10 голкиперов планеты, и на его вершине оказался не кто иной, как Джанлуиджи Доннарумма, сообщают Vesti.kz.

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Издание Four Four Two представило свежий рейтинг топ-10 голкиперов планеты, и на его вершине оказался не кто иной, как Джанлуиджи Доннарумма, сообщают Vesti.kz.

Итальянский страж ворот провел потрясающий сезон в составе ПСЖ: четыре завоеванных трофея, включая долгожданную Лигу чемпионов - первый в истории клуба!

Интересно, что за место в рамке "Пари Сен-Жермен" с Доннаруммой теперь конкурирует россиянин Матвей Сафонов.

Вторую строчку рейтинга занял Алиссон из "Ливерпуля", а третьей стала настоящая сенсация - Давид Райя, доказавший свою ценность в воротах лондонского "Арсенала".

Далее в десятке расположились такие звезды, как:

  • Тибо Куртуа ("Реал");
  • Янн Зоммер ("Интер");
  • Ян Облак ("Атлетико");
  • Майк Меньян ("Милан");
  • Жоан Гарсия ("Эспаньол");
  • Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");
  • Миле Свилар ("Рома").


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