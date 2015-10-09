Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Названы матчи Лиги чемпионов, где "Кайрат" наберёт очки

Бывший голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов высказался о результатах алматинского клуба в Лиге чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

В двух первых тура общего этапа "черно-желтые" проиграли лиссабонскому "Спортингу" (1:4) и мадридскому "Реалу" (0:5).

"Мне не стыдно за результаты "Кайрата" в Лиге чемпионов, потому что команда старается играть в свой футбол и не закрывается у своих ворот. Возможно, в некоторых моментах можно сыграть прагматичнее, исходя из уровня сопротивления, но против всех команд "Кайрат" создаёт моменты и имеет по несколько возможностей забить.

У команды впереди есть матчи, где нужно цепляться за очки — от "Кайрата" будут ждать результат. Я думаю, удовлетворительным результатом в Лиге чемпионов будет, если команда наберёт очки с "Олимпиакосом", "Пафосом", "Копенгагеном" и "Брюгге". Фактор домашней арены и неудобной логистики для соперников может также сыграть свою роль", — сказал Ульянов в беседе с "Чемпионатом".

Календарь матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Следующий матч алматинский клуб проведет дома в октябре.

  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

