Названы матчи Лиги чемпионов, где "Кайрат" наберёт очки

Бывший голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов высказался о результатах алматинского клуба в Лиге чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.
В двух первых тура общего этапа "черно-желтые" проиграли лиссабонскому "Спортингу" (1:4) и мадридскому "Реалу" (0:5).
"Мне не стыдно за результаты "Кайрата" в Лиге чемпионов, потому что команда старается играть в свой футбол и не закрывается у своих ворот. Возможно, в некоторых моментах можно сыграть прагматичнее, исходя из уровня сопротивления, но против всех команд "Кайрат" создаёт моменты и имеет по несколько возможностей забить.
У команды впереди есть матчи, где нужно цепляться за очки — от "Кайрата" будут ждать результат. Я думаю, удовлетворительным результатом в Лиге чемпионов будет, если команда наберёт очки с "Олимпиакосом", "Пафосом", "Копенгагеном" и "Брюгге". Фактор домашней арены и неудобной логистики для соперников может также сыграть свою роль", — сказал Ульянов в беседе с "Чемпионатом".
Календарь матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
Следующий матч алматинский клуб проведет дома в октябре.
- 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
- 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
- 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
- 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
- 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
- 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)
