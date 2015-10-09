Названы матчи Лиги чемпионов, где "Кайрат" наберёт очки

Бывший голкипер "Кайрата" Вадим Ульянов высказался о результатах алматинского клуба в Лиге чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

В двух первых тура общего этапа "черно-желтые" проиграли лиссабонскому "Спортингу" (1:4) и мадридскому "Реалу" (0:5).

"Мне не стыдно за результаты "Кайрата" в Лиге чемпионов, потому что команда старается играть в свой футбол и не закрывается у своих ворот. Возможно, в некоторых моментах можно сыграть прагматичнее, исходя из уровня сопротивления, но против всех команд "Кайрат" создаёт моменты и имеет по несколько возможностей забить.

У команды впереди есть матчи, где нужно цепляться за очки — от "Кайрата" будут ждать результат. Я думаю, удовлетворительным результатом в Лиге чемпионов будет, если команда наберёт очки с "Олимпиакосом", "Пафосом", "Копенгагеном" и "Брюгге". Фактор домашней арены и неудобной логистики для соперников может также сыграть свою роль", — сказал Ульянов в беседе с "Чемпионатом".