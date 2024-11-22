Названы лучшие голы финалов Лиги чемпионов: Месси и Роналду вне топ-5

Известный сайт FourFourTwo составил рейтинг самых красивых голов, забитых в финалах Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По мнению издания, лучшим голом стал мяч игрока "Реала" Гарета Бейла, забитый ножницами в игре против "Ливерпуля" в 2018 году.

Его гол в этом обзоре:

Gareth Bale Vs Liverpool, 2018 UCL final



pic.twitter.com/ro6oSC6o6K — Nungua Burnaboy (@views09) November 11, 2024

На втором месте мяч Зинедина Зидана, который также отличился за "Реал" ударом с лета в финале против немецкого "Байера" в 2002 году.

На третьем месте мяч хорвата Марио Манджукича, которой он забил в ворота "Реала" в 2017 году. Тогда, его "Ювентус" это не спасло от поражения - 1:4.

Отметим, что в топ-10 попали голы Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец в 2009 году, выступая за "Барселону", поразил ворота "Манчестер Юнайтед" редким для себя способом, пробив головой и занял восьмое место.

Роналду, годом ранее, в составе МЮ забил также головой в английском финале против "Челси" и заслужил девятую строчку по мнению издания.

Топ-10 голов выглядит следующим образом:

1. Гарет Бэйл ("Реал") против "Ливерпуля" в 2018-м.

2. Зинедин Зидан ("Реал") против "Байера" в 2001-м.

3. Марио Манджукич ("Ювентус") против "Реала" в 2017-м.

4. Деян Савичевич ("Милан") против "Барселоны" в 1994-м.

5. Давид Вилья ("Барселона") против "Манчестер Юнайтед" в 2011-м.

6. Ларс Риккен ("Боруссия") против "Ювентуса" в 1997-м.

7. Эрнан Креспо ("Милан") против "Ливерпуля" в 2005-м.

8. Лионель Месси ("Барселона") против "Манчестер Юнайтед" в 2009-м.

9. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") против "Челси" в 2008-м.

10. Рауль ("Реал") против "Валенсии" в 2000-м.