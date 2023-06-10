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Реклама Новости спорта Футбол Лига чемпионов Сегодня 21:32 Комментарии Названа символическая сборная Лиги чемпионов - 2022/23 ©twitter.com/ChampionsLeague Издание Goal представило свою символическую сборную сезона Лиги чемпионов, в которую вошли игроки из пяти клубов, участвовавших в турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz. В качестве главного тренера был выбран Симоне Индзаги из "Интера". Символическая сборная выглядит следующим образом: Вратарь: Андре Онана ("Интер"); Защитники: Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Франческо Ачерби, Федерико Димарко (оба - "Интер"); Полузащитники: Сандро Тонали ("Милан"), Родри, Кевин де Брюйне (оба – "Манчестер Сити"); Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба – "Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал"). Поделиться в соц. сетях:













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