Названа "жемчужина" казахстанского футбола: таланту 17 лет и его купил клуб АПЛ

Французское издание RFI указало на разницу между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом" в преддверии матча команд во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Игра состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

Где опасен "Кайрат"?

"Если бы речь шла о футзале, то игроки "Реала" имели бы повод для опасений — "Кайрат" считается одним из сильнейших клубов Европы в этом виде спорта. Но в классическом футболе 11×11 мадридцы наверняка не знают ни одного футболиста соперника, занимающего в рейтинге УЕФА 315-е место", - пишет издание.

Пропасть между "Кайратом" и "Реалом"

"Разница между командами колоссальна. По данным сайта Transfermarkt, состав "Реала" оценивается в 1,4 миллиарда евро (1,635 миллиарда долларов), тогда как весь состав "Кайрата" стоит 12,7 миллиона евро (14,8 миллиона долларов)".

Также RFI рассказало о самых значимых игроках "Кайрата".

"Самый известный игрок, когда-либо носивший футболку "Кайрата", - бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, лучшие годы которого прошли в английском "Арсенале".

В казахстанской команде играют несколько бразильцев и португальцев, но основу составляют местные игроки. Среди них выделяется 18-летний вратарь Шерхан Калмурза, отбивший пенальти в матче в Лиссабоне.

Лучший игрок — атакующий полузащитник Дастан Сатпаев, которому всего 17 лет. Он считается "жемчужиной" казахстанского футбола и в следующем году перейдёт в "Челси", - говорится в статье.

Кто такой Дастан Сатпаев

Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.

Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.

Дастан Сатпаев уделал Ямаля и сотворил историю в Лиге чемпионов