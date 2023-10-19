Назван важный игрок "МЮ" в борьбе за место в ЛЧ

Пол Чарльз Мерсон, английский футболист, тренер и футбольный эксперт, высказался относительно претендентов на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ, сообщают Vesti.kz.
Как он рассказал Sky Sports, "Арсенал" и "Манчестер Сити" распределят первые две строчки в турнирной таблице, что гарантирует им прямое попадание в групповой этап ЛЧ. За оставшиеся места в элитном клубном турнире поведут борьбу семь команд, в том числе "Манчестер Юнайтед".
Мерсон считает, что датский нападающий "МЮ" Расмус Хейлунн поведет команду за собой, так как умеет штамповать голы. Но при этом, по словам Мерсона, "красным дьяволам" необходимо стабилизировать свою игру, чтобы Хейлунн мог справляться с давлением из-за пристального внимания болельщиков к клубу.
К тому же "МЮ" необходимо выправлять турнирное положение, на данный момента команда Эрика тен Хага занимает десятое место в таблице, набрав 12 очков в восьми матчах.
Следующую игру "МЮ" проведет на выезде с "Шеффилд Юнайтед" 21 октября.
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24 октября
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25 октября
|Манчестер Юнайтед
|Копенгаген
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|Арсенал
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|Ланс
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|Брага Спортинг
|Реал М
|01:00
|Унион
|Наполи
|01:00
|Бенфика
|Реал Сосьедад
|01:00
|Барселона
|Шахтер Д
|22:45
|Фейеноорд
|Лацио
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26 октября
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|Манчестер Сити
|01:00
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|Атлетико М
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|ПСЖ
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|01:00
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|Порту
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|Ньюкасл Юнайтед
|Боруссия-09 Д
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|РБ Лейпциг
|Црвена Звезда
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7 ноября
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
|
8 ноября
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
|
9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00