Назван важный игрок "МЮ" в борьбе за место в ЛЧ

Пол Чарльз Мерсон, английский футболист, тренер и футбольный эксперт, высказался относительно претендентов на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ, сообщают Vesti.kz.

Как он рассказал Sky Sports, "Арсенал" и "Манчестер Сити" распределят первые две строчки в турнирной таблице, что гарантирует им прямое попадание в групповой этап ЛЧ. За оставшиеся места в элитном клубном турнире поведут борьбу семь команд, в том числе "Манчестер Юнайтед".

Мерсон считает, что датский нападающий "МЮ" Расмус Хейлунн поведет команду за собой, так как умеет штамповать голы. Но при этом, по словам Мерсона, "красным дьяволам" необходимо стабилизировать свою игру, чтобы Хейлунн мог справляться с давлением из-за пристального внимания болельщиков к клубу.

К тому же "МЮ" необходимо выправлять турнирное положение, на данный момента команда Эрика тен Хага занимает десятое место в таблице, набрав 12 очков в восьми матчах.

Следующую игру "МЮ" проведет на выезде с "Шеффилд Юнайтед" 21 октября.

Эксклюзивные спортивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, розыгрыши призов и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play.

Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!