Назван победитель матча "Олимпия" - Кайрат" в Лиге чемпионов

Российский портал Soccer365.ru поделился прогнозом на матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов между словенской "Олимпией" и алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

Матч пройдет 8 июля в Любляне (Словения) и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

"Словенская "Олимпия", триумфально завершив для себя прошлый сезон в Словении, теперь попытает удачу на международной арене. "Драконы" в период предсезонной подготовки набрали отличный ход и идут со статистикой 12/3 в последних четырех встречах, три из которых закончились для хозяев всухую. Симау и компанию, кажется, не смущает даже уход лучшего бомбардира команды Флоруча - его место пустовало недолго.

"Кайрат", оформивший чемпионство в Казахстане, в сезоне нынешнем продолжает отчаянно соперничать с "Астаной". Любопытно как "черно-желтые" тоже остались без нападающего (Жоау Пауло порвал кресты), но умудряются не терять качества в атаке.

На встречных курсах двух ярких атакующих команд может случится весьма занимательное представление, но хваленая оборона хозяев скорее всего сыграет свою роль.

Прогноз: 2:1", - пишет издание.

Проблемы с дисциплиной и составом. Готов ли "Кайрат" к Лиге чемпионов?