Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Назван победитель матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош"

Назван победитель матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош"
©ФК "Тобол"

Завтра, 6 июля, костанайский "Тобол" в первом матче квалификации Лиги чемпионов примет венгерский "Ференцварош", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Букмекерская контора Olimpbet определилась с фаворитом противостояния.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является чемпион Венгрии. На победу "Ференцвароша" предложен коэффициент - 2,06. На победу "Тобола" коэффициент составляет - 3,47. На ничью коэффициент равен - 3,62.

Проход "Ференцвароша" в следующую стадию оценивается коэффициентом - 1,26, а проход "Тобола" - 3,87

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Лига чемпионов Тобол ФК Казахстан Венгрия

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 21:26
Лига чемпионов
Черчесов оценил "Тобол" перед матчем Лиги чемпионов Черчесов оценил "Тобол" перед матчем Лиги чемпионов
Сегодня , 20:35
Лига чемпионов
Назван победитель матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош" Назван победитель матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош"
Сегодня , 17:53
Лига чемпионов
"Тобол" сделал заявление по домашнему матчу Лиги чемпионов "Тобол" сделал заявление по домашнему матчу Лиги чемпионов
Сегодня , 15:40
Лига чемпионов
"Тобол" гарантировал себе полмиллиона евро. Подробности "Тобол" гарантировал себе полмиллиона евро. Подробности
Сегодня , 08:19
Лига чемпионов
Добро пожаловать, или как конкурента "Тобола" по ЛЧ встретили в Казахстане Добро пожаловать, или как конкурента "Тобола" по ЛЧ встретили в Казахстане
Сегодня , 07:22
Лига чемпионов
Победитель КПЛ назвал состав на Лигу чемпионов Победитель КПЛ назвал состав на Лигу чемпионов
Вчера , 08:09
Лига чемпионов
В "Ференцвароше" высказались о противостоянии с "Тоболом" в Лиге чемпионов В "Ференцвароше" высказались о противостоянии с "Тоболом" в Лиге чемпионов
2 июля, 16:30
Лига чемпионов
"Тобол" подписал форварда европейской сборной перед стартом в Лиге чемпионов "Тобол" подписал форварда европейской сборной перед стартом в Лиге чемпионов
29 июня, 20:35
Лига чемпионов
Серьезная заявка, или как "Тобол" готовится дать бой опытным венграм в Лиге чемпионов Серьезная заявка, или как "Тобол" готовится дать бой опытным венграм в Лиге чемпионов
28 июня, 23:47
Лига чемпионов
Соперник "Тобола" по Лиге чемпионов разгромил немецкий клуб Соперник "Тобола" по Лиге чемпионов разгромил немецкий клуб
28 июня, 21:59
Лига чемпионов
Во Франции извинились за провал в организации финала Лиги чемпионов Во Франции извинились за провал в организации финала Лиги чемпионов
28 июня, 18:42
Лига чемпионов
"Тобол" подписал иностранного форварда перед стартом в Лиге чемпионов "Тобол" подписал иностранного форварда перед стартом в Лиге чемпионов
24 июня, 21:45
Лига чемпионов
Клуб из Казахстана сыграет с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов Клуб из Казахстана сыграет с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
24 июня, 19:23
Лига чемпионов
Черчесов прокомментировал информацию об интересе к Дзюбе перед матчами с "Тоболом" Черчесов прокомментировал информацию об интересе к Дзюбе перед матчами с "Тоболом"
24 июня, 18:30
Лига чемпионов
Экс-лидер "Астаны" оказался близок к переходу в стан соперника "Тобола" по ЛЧ Экс-лидер "Астаны" оказался близок к переходу в стан соперника "Тобола" по ЛЧ
23 июня, 13:50
Лига чемпионов
Соперник "Тобола" по ЛЧ предложил Дзюбе контракт на миллион Соперник "Тобола" по ЛЧ предложил Дзюбе контракт на миллион
22 июня, 11:00
Лига чемпионов
Тренер "Тобола" высказался о дуэли с Черчесовым в Лиге чемпионов Тренер "Тобола" высказался о дуэли с Черчесовым в Лиге чемпионов
21 июня, 11:14
Лига чемпионов
Назначены судьи на первый матч "Тобола" в Лиге чемпионов Назначены судьи на первый матч "Тобола" в Лиге чемпионов
20 июня, 19:31
Лига чемпионов
"Кайрату" придется посложнее. Названа главная надежда Казахстана в еврокубках "Кайрату" придется посложнее. Названа главная надежда Казахстана в еврокубках
16 июня, 12:31
Лига чемпионов
Раскрыта главная проблема соперника "Тобола" по Лиге чемпионов Раскрыта главная проблема соперника "Тобола" по Лиге чемпионов
15 июня, 17:40
Лига чемпионов
"Тобол" узнал соперника на случай вылета из Лиги чемпионов "Тобол" узнал соперника на случай вылета из Лиги чемпионов
15 июня, 15:29
Лига чемпионов
В "Тоболе" оценили соперника по Лиге чемпионов В "Тоболе" оценили соперника по Лиге чемпионов
14 июня, 20:57
Лига чемпионов
Экс-тренер сборной России отреагировал на сенсации Казахстана в Лиге наций Экс-тренер сборной России отреагировал на сенсации Казахстана в Лиге наций
14 июня, 19:55
Лига чемпионов
Конкурент "Тобола" в Лиге чемпионов пошлет "шпиона" в Казахстан Конкурент "Тобола" в Лиге чемпионов пошлет "шпиона" в Казахстан
14 июня, 16:56
Лига чемпионов
Банда Черчесова и знакомый стадион. Что нужно знать о сопернике "Тобола" в Лиге чемпионов Банда Черчесова и знакомый стадион. Что нужно знать о сопернике "Тобола" в Лиге чемпионов
14 июня, 16:09
Лига чемпионов
Определен соперник "Тобола" в Лиге чемпионов Определен соперник "Тобола" в Лиге чемпионов
14 июня, 09:44
Лига чемпионов
"Тобол" стартует в Лиге чемпионов. Прямая трансляция жеребьевки "Тобол" стартует в Лиге чемпионов. Прямая трансляция жеребьевки
8 июня, 15:02
Лига чемпионов
Клуб-сенсация Лиги чемпионов расстался с главным тренером Клуб-сенсация Лиги чемпионов расстался с главным тренером
3 июня, 17:01
Лига чемпионов
Россия требует компенсацию за отмененные турниры Россия требует компенсацию за отмененные турниры
3 июня, 15:49
Лига чемпионов
"Реал" после победы в Лиге чемпионов потребовал объяснений от УЕФА "Реал" после победы в Лиге чемпионов потребовал объяснений от УЕФА

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus