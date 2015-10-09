Назван победитель матча "Копенгаген" - "Кайрат" в Лиге чемпионов

Британский портал Sportsmole.co.uk сделал прогноз на предстоящий матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором датский "Копенгаген" примет алматинский "Кайрат", сообщают Vesti.kz.

По мнению аналитиков издания, в этом противостояния минимальную победу одержат хозяева.

"Прогноз: "Копенгаген" 2–1 "Кайрат". Высокие показатели "Копенгагена" в домашних матчах делают его постоянной угрозой, но оборонительная схема "Кайрата" и героизм Анарбекова в воротах свидетельствуют о том, что пробить их будет непросто. Ожидайте, что "Копенгаген" найдёт свой прорыв, в то время как "Кайрат" может создавать угрозу на контратаках, сохраняя счёт минимальным", - пишет издание.

Матч "Копенгаген" - "Кайрат" состоится 26 ноября и пройдет на стадионе "Паркена" в Копенгагене. Начало игры в 22:45 по казахстанскому времени.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрал 1 очко, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" при трёх поражениях от "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5) и "Интера" (1:2).

В активе "Копенгаген" также один набранный балл.

🔹26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

🔹9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

🔹20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

🔹29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00)

Назван лидер по призовым в Лиге чемпионов: а сколько заработал "Кайрат"?