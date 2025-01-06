Назван победитель Лиги чемпионов-2024/25

Бывший нападающий "Барселоны" Давид Вилья поделился своим прогнозом на победителя текущего сезона Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Я хочу, чтобы трофей забрали "Барселона" или "Атлетико", но это очень тяжелый турнир. Тут много различных факторов. Сейчас очень сильно выглядит "Ливерпуль", - цитирует Вилью Barca Universal.

Сейчас лидером турнирной таблицы общего этапа остается "Ливерпуль", набравший максимальные 18 очков. На втором месте расположилась "Барселона" с 15 баллами, а "Атлетико" с 12 очками занимает лишь 11-ю строчку. До завершения общего этапа осталось всего два тура, и борьба за выход в плей-офф обещает быть напряженной.