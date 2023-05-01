Назван первый финалист Лиги чемпионов

Чемпион Европы-2020 и бывший игрок "Ювентуса" Джорджо Кьеллини назвал победителя в противостоянии "Милана" и "Интера", передает корреспондент Vesti.kz.

"Это будет очень напряженный поединок, но если бы мне пришлось поставить 1 евро на кого-либо, то я бы поставил на "Интер". Мне кажется, что в таких матчах они смотрятся сильнее", - цитирует слова Кьеллини pianetamilan.it.

Добавим, что оба клуба выигрывали турнир. "Милан" в последний раз побеждал в 2007 году, а "Интер" в 2010 году.

Стоит отметить, что миланское дерби состоялось в полуфинале ЛЧ в 2003 году, когда по сумме двух матчей дальше прошел "Милан".

Первый матч полуфинала ЛЧ между "Миланом" и "Интером" состоится 10 мая. В другой паре встретятся "Манчестер Сити" и "Реал".

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