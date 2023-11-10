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Новости спорта Лига чемпионов
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Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
©UEFA

Известный портал Four Four Two представил свой рейтинг лучших матчей в истории Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Первое место занял стамбульский финал 2005 года между итальянским "Миланом" и английским "Ливерпулем". В том матче, после того как "россонери" уверенно вели 3:0 после первого тайма, англичане за шесть минут второго тайма сравняли счет. В итоге "Ливерпуль" выиграл в серии пенальти.

На втором месте оказался ответный матч 1/8 финала сезона 2016/17 между "Барселоной" и ПСЖ, где каталонцы, потерпев поражение 0:4 в гостях, смогли вернуться и победить со счетом 6:1.

Третье место занял финал сезона 1998/99, в котором "Бавария" забила быстрый гол и казалась близкой к триумфу, но "Манчестер Юнайтед" ответил двумя голами на 90+1-й и 90+3-й минутах, победив 2:1 и завоевав трофей.

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Метки:
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Бавария Милан ФК Ливерпуль Барселона ПСЖ
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28 ноября

П1 1.51 X 4.58 П2 6.38
П1 1.87 X 3.83 П2 4.18

29 ноября

П1 2.79 X 3.64 П2 2.49
П1 1.81 X 4 П2 4.3
П1 1.34 X 5.77 П2 8.5
П1 1.53 X 4.59 П2 6.18
П1 2.69 X 3.69 П2 2.54
П1 2.58 X 3.47 П2 2.78

30 ноября

П1 1.25 X 6.82 П2 11
П1 1.32 X 5.78 П2 9.75
П1 1.71 X 4.09 П2 4.89
П1 2.4 X 3.59 П2 2.94
П1 2.68 X 3.47 П2 2.68
П1 1.54 X 4.47 П2 6.16

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