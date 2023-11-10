Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Известный портал Four Four Two представил свой рейтинг лучших матчей в истории Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Первое место занял стамбульский финал 2005 года между итальянским "Миланом" и английским "Ливерпулем". В том матче, после того как "россонери" уверенно вели 3:0 после первого тайма, англичане за шесть минут второго тайма сравняли счет. В итоге "Ливерпуль" выиграл в серии пенальти.
На втором месте оказался ответный матч 1/8 финала сезона 2016/17 между "Барселоной" и ПСЖ, где каталонцы, потерпев поражение 0:4 в гостях, смогли вернуться и победить со счетом 6:1.
Третье место занял финал сезона 1998/99, в котором "Бавария" забила быстрый гол и казалась близкой к триумфу, но "Манчестер Юнайтед" ответил двумя голами на 90+1-й и 90+3-й минутах, победив 2:1 и завоевав трофей.
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28 ноября
|Лацио
|Селтик
|23:45
|Шахтер Д
|Антверпен
|23:45
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29 ноября
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Барселона
|Порту
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
|23:45
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30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Наполи
|02:00
|Брага Спортинг
|Унион
|02:00
|Бенфика
|Интер
|02:00
|Реал Сосьедад
|Зальцбург
|02:00