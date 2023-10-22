Назван один из двух финалистов Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта считает, что его команде по силам дойти до финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024, сообщают Vesti.kz.
- Верите ли вы в еще один финал Лиги чемпионов?
- Да, я верю в это. В отличие от Скудетто, где всегда побеждает сильнейший, Лига чемпионов - это, можно сказать, как велогонка Милан - Сан-Ремо: здесь также роль играют благоприятные обстоятельства, - приводит его слова La Gazzetta dello Sport.
Также он отметил, что "Интер" способен взять Скудетто.
"Мы чувствуем себя сильными и высоко ценим себя, что является результатом наших игр в Европе в прошлом сезоне. И мы знаем, как сильно болельщики переживают за Скудетто, которое принесет нам вторую звезду", - сказал Маротта.
В квартете D Лиги чемпионов "Интер" идет на втором месте, набрав четыре очка после двух туров. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
24 октября сыграют "Интер" - "Зальцбург", "Бенфика" - "Реал Сосьедад".
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|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
|
9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
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|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
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|Интер
|02:00