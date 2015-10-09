Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 18:32
 

Назван фаворит Лиги чемпионов: с ним сыграет "Кайрат"

  Комментарии

Поделиться
Назван фаворит Лиги чемпионов: с ним сыграет "Кайрат" ©x.com/ChampionsLeague

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в интервью "Чемпионату" поделился мнением о главном фаворите Лиги чемпионов сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в интервью "Чемпионату" поделился мнением о главном фаворите Лиги чемпионов сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

По его словам, главным претендентом на титул он считает мадридский "Реал", однако сам будет переживать за итальянский "Наполи".

"Реал" Мадрид - фаворит Лиги чемпионов. У команды очень большой опыт, постоянно играют в финалах или полуфиналах. Есть та же "Барселона", итальянские команды, "Бавария", но основой фаворит - "Реал" Мадрид. Я буду болеть за "Наполи". Есть к ним симпатия", - сказал Канчельскис.

Отметим, что "Реал" в рамках общего этапа турнира сыграет с мадридским "Реалом". Встреча второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.

Напомним, действующим чемпионом является французский ПСЖ.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
17 сентября 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 77 человек

Реклама

Живи спортом!