Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 15:25
 

Назван фаворит Лиги чемпионов: "Реал" вне топ-5

  Комментарии (1)

Поделиться
Назван фаворит Лиги чемпионов: "Реал" вне топ-5 ©x.com/realmadrid

Назван список фаворитов на победу в Лиге чемпионов-2024/25 после четвертого тура общего этапа, сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Назван список фаворитов на победу в Лиге чемпионов-2024/25 после четвертого тура общего этапа, сообщают Vesti.kz.

По мнению статистического портала Opta, главным фаворитом на триумф в самого престижного турнира в еврокубках является английский "Манчестер Сити", шансы которого, оцениваются в 19 процентов.

На втором месте еще один английский клуб "Ливерпуль" - 17 процентов. Топ-3 замыкает итальянский "Интер" - 12 процентов.

Примечательно, что действующий обладатель трофея испанский "Реал", делит шестое и седьмое место с португальским "Спортингом". Шансы обоих клубов оцениваются в четыре процента.

Фото: Opta Sports©

Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Футбол

Реклама

Живи спортом!