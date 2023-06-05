Нападающий "Интера" назвал лучшую команду в мире перед финалом Лиги чемпионов

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку выразил свои ожидания от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, где его команда будет играть против "Манчестер Сити", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я хочу насладиться этим моментом без какого-либо давления и добиться наилучшего результата из возможных. Играть с лучшей командой в мире - это прекрасно. "Манчестер Сити" – это хорошо подготовленная команда. У Гвардиолы всегда имеются разные планы на каждый матч, поэтому у Холанда всегда есть моменты. Эта команда отлично умеет вскрывать оборону соперника", - цитирует Лукаку Gazzetta.it.

Финал пройдет в Стамбуле в ночь на 11 июня.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.