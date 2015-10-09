"Нам повезло". В "Барселоне" сделали заявление о матче Лиги чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящую ответную встречу с дортмундской "Боруссией" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в ночь с 15 на 16 апреля, и стартует в 00:00 по казахстанскому времени.

"Наша цель - сыграть как можно лучше. Я обещаю, что мы покажем себя с наилучшей стороны. Фактор стадиона важен, поэтому мы должны быть сосредоточены и играть в футбол так, как хотим.

Нам повезло, что у нас есть преимущество в счете, потому что завтрашний матч будет очень сложным. Я хочу, чтобы моя команда получила удовольствие от игры с одной из самых сильных команд Европы. Мы хотим сыграть хорошо и сохранить преимущество в четыре мяча, достигнутое в первом матче", - приводит слова Флика AS.