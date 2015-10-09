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Лига чемпионов
Вчера 22:05
 

"Нам повезло". В "Барселоне" сделали заявление о матче Лиги чемпионов

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"Нам повезло". В "Барселоне" сделали заявление о матче Лиги чемпионов ©x.com/FCBarcelona

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящую ответную встречу с дортмундской "Боруссией" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал предстоящую ответную встречу с дортмундской "Боруссией" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в ночь с 15 на 16 апреля, и стартует в 00:00 по казахстанскому времени.

"Наша цель - сыграть как можно лучше. Я обещаю, что мы покажем себя с наилучшей стороны. Фактор стадиона важен, поэтому мы должны быть сосредоточены и играть в футбол так, как хотим.

Нам повезло, что у нас есть преимущество в счете, потому что завтрашний матч будет очень сложным. Я хочу, чтобы моя команда получила удовольствие от игры с одной из самых сильных команд Европы. Мы хотим сыграть хорошо и сохранить преимущество в четыре мяча, достигнутое в первом матче", - приводит слова Флика AS.

Каталонцы уверенно выиграли первую игру со счетом 4:0, но немецкий специалист не спешит праздновать выход в полуфинал.

Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Дортмунд   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
Барселона
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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Футбол

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