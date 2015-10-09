Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 17:23
 

"На 100 процентов уверен, что титул не защитят". Победитель ЛЧ разнёс ПСЖ

  Комментарии

Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской "Боруссии" Владимир Бут в интервью "Чемпионату" выразил сомнение, что ПСЖ сможет снова взять главный европейский трофей, сообщают Vesti.kz.

По его словам, парижскому клубу в нынешнем сезоне не удастся повторить прошлогодний триумф в Лиге чемпионов.

"Уверен на 100%, что у ПСЖ не получится защитить титул Лиги чемпионов. А я буду болеть за клуб, в котором провёл много лет - "Боруссию". Но им тяжело бороться за высокие места в ЛЧ. Система клуба так настроена, что, если поступают предложения их ведущим игрокам, они их продают - Беллингем, Холанд. У них ещё и тяжёлая группа - "Ювентус", "Интер", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити"", - сказал Бут.

Напомним, ПСЖ в финале Лиги чемпионов - 2024/25 разгромил миланский "Интер" со счетом 5:0.

Добавим, Бут выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 1996/97.

