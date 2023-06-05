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Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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"МЮ" решил заманить капитана сборной Англии участием в Лиге чемпионов

"МЮ" решил заманить капитана сборной Англии участием в Лиге чемпионов
©instagram.com/harrykane

"Манчестер Юнайтед" хочет в летнее трансферное окно подписать форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, являющегося капитаном сборной Англии. В "МЮ" надеются заманить его участием в Лиге чемпионов в следующем сезоне, тогда как "Тоттенхэм" туда не пробился, финишировав на восьмом месте в таблице АПЛ, сообщают Vesti.kz.

Как пишет The Telegraph, Кейн - идеальный трансфер для "МЮ", в котором его хочет видеть главный тренер Эрик Тен Хаг.

Также отмечается, что осуществить эту сделку будет непросто, учитывая, что два года назад "Манчестер Сити" со своими финансовыми возможностями тщетно пытался подписать Кейна.

Однако у Кейна, которому в следующем месяце исполнится 30 лет, осталось всего 12 месяцев по контракту с "Тоттенхэмом", и председатель совета директоров клуба Дэниел Леви должен решить, стоит ли заработать на его продаже сейчас или попытаться удержать нападающего в составе, чтобы следующим летом он не покинул клуб на правах свободного агента.

"Шпоры", конечно, постараются убедить его остаться, но возвращение "МЮ" в Лигу чемпионов может сыграть решающую роль относительно будущего игрока.

В то же время "МЮ" нужно выдержать конкуренцию со стороны "Реала". Ранее испанские СМИ сообщали, что "сливочные" рассматривают Кейна на замену уходящему Кариму Бензема.

Как видно, перед Кейном стоит непростой выбор.

Харри защищает цвета "Тоттенхэма" с 2011 года. В английской премьер-лиге сезона-2023/2023 он провел 38 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 3 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 90 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
Тоттенхэм Лига чемпионов Манчестер Юнайтед АПЛ

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