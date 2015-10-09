"Монако" отказался от Погба в Лиге чемпионов. Известна причина

Полузащитник Поль Погба исключён из заявки "Монако" на матчи Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Почему "Монако" исключил Погба

Главной причиной такого решения является состояние здоровья 32-летнего футболиста.

"Весь медицинский отдел сосредоточен на поиске решений. Нам ещё предстоит разработать процесс выяснения деталей ситуации. Как и в случае с любой травмой, первым шагом будет возвращение на поле, а затем продолжение тренировок для восстановления необходимой физической формы. Когда он сможет снова тренироваться? На этот вопрос нет однозначного ответа", — сказал директор клуба Тьяго Скуро.

Погба присоединился к "Монако" летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за допинг.

В нынешнем сезоне футболист провёл за "Монако" три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями, в сумме проведя на поле 30 минут.

Допинг-скандал Погба

В сентябре 2023 года Погба, который тогда выступал за "Ювентус", сдал положительный тест на допинг — в его анализах был обнаружен тестостерон: повторная проба подтвердила результат. В феврале 2024 года Национальный антидопинговый трибунал Италии официально присудил Полю максимальный срок дисквалификации — четыре года, но Погба воспользовался правом подать апелляцию и обжаловать это решение.

В начале октября 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию Погба и сократил срок его дисквалификации с четырех лет до 18 месяцев. Таким образом, в марте 2025-го у Поля появилось право выходить на поле в официальных матчах.

"Монако" занял 21-е место в общей таблице Лиге чемпионов, набрав 10 очков в восьми турах.

В 1/16 финала турнира команда Себастьяна Поконьоли встретится с действующим победителем ЛЧ - "Пари Сен-Жерменом". Игры пройдут 17 и 25 февраля.

