Лига чемпионов
Сегодня 09:30
 

"Монако" отказался от Погба в Лиге чемпионов. Известна причина

  Комментарии

"Монако" отказался от Погба в Лиге чемпионов. Известна причина Поль Погба. Фото: ФК "Монако"©

Полузащитник Поль Погба исключён из заявки "Монако" на матчи Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Почему "Монако" исключил Погба

Главной причиной такого решения является состояние здоровья 32-летнего футболиста.

"Весь медицинский отдел сосредоточен на поиске решений. Нам ещё предстоит разработать процесс выяснения деталей ситуации. Как и в случае с любой травмой, первым шагом будет возвращение на поле, а затем продолжение тренировок для восстановления необходимой физической формы. Когда он сможет снова тренироваться? На этот вопрос нет однозначного ответа", — сказал директор клуба Тьяго Скуро.

Погба присоединился к "Монако" летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за допинг.

В нынешнем сезоне футболист провёл за "Монако" три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями, в сумме проведя на поле 30 минут.

Допинг-скандал Погба

В сентябре 2023 года Погба, который тогда выступал за "Ювентус", сдал положительный тест на допинг — в его анализах был обнаружен тестостерон: повторная проба подтвердила результат. В феврале 2024 года Национальный антидопинговый трибунал Италии официально присудил Полю максимальный срок дисквалификации — четыре года, но Погба воспользовался правом подать апелляцию и обжаловать это решение.

В начале октября 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию Погба и сократил срок его дисквалификации с четырех лет до 18 месяцев. Таким образом, в марте 2025-го у Поля появилось право выходить на поле в официальных матчах.


"Монако" занял 21-е место в общей таблице Лиге чемпионов, набрав 10 очков в восьми турах.

В 1/16 финала турнира команда Себастьяна Поконьоли встретится с действующим победителем ЛЧ - "Пари Сен-Жерменом". Игры пройдут 17 и 25 февраля.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

