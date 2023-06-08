"Может случиться все что угодно". Защитник "Манчестер Сити" - о финале ЛЧ с "Интером"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер считает, что в финале Лиги чемпионов с "Интером" может случиться все что угодно, сообщают Vesti.kz.

Решающий матч команд состоится 10 июня в Стамбуле.

"Дело не в том, чтобы сделать требл. "Интер" попал в финал не благодаря удаче, а за счет того, что хорошо действовал в обороне и играл до конца. Мы хотим поехать туда и победить, но я не думаю, что это будет так просто, как многие представляют. Это финал, и за 90 минут футбола может случиться все что угодно", - приводит его слова Sky Sports.

Напомним, что "Манчестер Сити" в случае успеха оформит требл, ранее подопечные Хосепа Гвардиолы стали чемпионами в английской премьер-лиге (АПЛ) и завоевали Кубок Англии.

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