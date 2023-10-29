"Милану" подсказали путь к победам в Лиге чемпионов

Российский тренер Игорь Шалимов, в свое время выступавший за "Интер", считает, что "Милану" нужно играть от обороны, чтобы побеждать в матчах Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
В третьем туре группового этапа "Милан" на выезде крупно уступил "Пари Сен‑Жермену" (0:3). В активе итальянского клуба всего два очка после трех игр. С турнирным положением команд в группе F можно ознакомиться здесь.
"Леау (нападающий "Милана") настолько нестабилен, он может выдать игру и решить все, а потом может на три матча пропасть. Все равно у "Милана" тренер - итальянец. Если они хотят добиваться успеха в Лиге чемпионов, им надо идти все‑таки от обороны, как "Интер" шел в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и дошел до "Милана" в полуфинале, а потом и огромные проблемы устроил для "Манчестер Сити" в финале. Хотя те были на голову сильнее в атаке на бумаге. Мне кажется, им надо выстраиваться именно таким образом, при том что тренер - итальянец. Еще и не молодой", - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
В следующем туре, 7 ноября, сыграют "Боруссия" (Дортмунд) - "Ньюкасл", "Милан" - "Пари Сен-Жермен".
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7 ноября
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
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8 ноября
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
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9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00
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28 ноября
|Шахтер Д
|Антверпен
|23:45
|Лацио
|Селтик
|23:45
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29 ноября
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Барселона
|Порту
|02:00
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00