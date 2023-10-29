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Новости спорта Лига чемпионов
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"Милану" подсказали путь к победам в Лиге чемпионов

"Милану" подсказали путь к победам в Лиге чемпионов
©twitter.com/acmilan

Российский тренер Игорь Шалимов, в свое время выступавший за "Интер", считает, что "Милану" нужно играть от обороны, чтобы побеждать в матчах Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В третьем туре группового этапа "Милан" на выезде крупно уступил "Пари Сен‑Жермену" (0:3). В активе итальянского клуба всего два очка после трех игр. С турнирным положением команд в группе F можно ознакомиться здесь.

"Леау (нападающий "Милана") настолько нестабилен, он может выдать игру и решить все, а потом может на три матча пропасть. Все равно у "Милана" тренер - итальянец. Если они хотят добиваться успеха в Лиге чемпионов, им надо идти все‑таки от обороны, как "Интер" шел в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и дошел до "Милана" в полуфинале, а потом и огромные проблемы устроил для "Манчестер Сити" в финале. Хотя те были на голову сильнее в атаке на бумаге. Мне кажется, им надо выстраиваться именно таким образом, при том что тренер - итальянец. Еще и не молодой", - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".

В следующем туре, 7 ноября, сыграют "Боруссия" (Дортмунд) - "Ньюкасл", "Милан" - "Пари Сен-Жермен".

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Метки:
Милан ФК Лига чемпионов
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7 ноября

П1 7.5 X 5.38 П2 1.39

8 ноября

П1 5.55 X 4.46 П2 1.59
П1 1.45 X 4.87 П2 7.15
П1 1.36 X 5.4 П2 8.75
П1 2.54 X 3.63 П2 2.74
П1 2.94 X 3.59 П2 2.4
П1 1.53 X 4.47 П2 6.36
П1 1.95 X 3.6 П2 4.1

9 ноября

П1 4.29 X 3.99 П2 1.81
П1 1.24 X 7.34 П2 11
П1 1.35 X 5.57 П2 8.5
П1 1.8 X 3.98 П2 4.38
П1 1.25 X 6.95 П2 11
П1 5.37 X 4.18 П2 1.64

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