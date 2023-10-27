"Милану" озвучили шансы в Лиге чемпионов

В трех турах группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Милан" набрал всего два очка и не смог забить ни одного гола. Однако, бывший футболист клуба Массимо Амброзини утверждает, что для "Милана" пока еще нет ничего не потеряно, сообщают Vesti.kz.

"В последнем матче против ПСЖ "Милан" создал меньше, чем в предыдущих двух поединках. Но ситуация в группе очень непредсказуема после победы "Боруссии" в Ньюкасле. Однако для успеха нужно срочно вернуть в форму лучших игроков - Пулишича и особенно Леау", - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

В четвертом туре "Милан" встретится с ПСЖ снова, но уже на своем поле.

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