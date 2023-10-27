Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Лига чемпионов
Комментарии

"Милану" озвучили шансы в Лиге чемпионов

"Милану" озвучили шансы в Лиге чемпионов
©instagram.com/acmilan/

В трех турах группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Милан" набрал всего два очка и не смог забить ни одного гола. Однако, бывший футболист клуба Массимо Амброзини утверждает, что для "Милана" пока еще нет ничего не потеряно, сообщают Vesti.kz.

"В последнем матче против ПСЖ "Милан" создал меньше, чем в предыдущих двух поединках. Но ситуация в группе очень непредсказуема после победы "Боруссии" в Ньюкасле. Однако для успеха нужно срочно вернуть в форму лучших игроков - Пулишича и особенно Леау", - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

В четвертом туре "Милан" встретится с ПСЖ снова, но уже на своем поле.

Эксклюзивные спортивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, розыгрыши призов и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play.

Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Милан ФК Лига чемпионов
Лига чемпионов 2023/24 расписание игр

7 ноября

П1 7.5 X 5.38 П2 1.39

8 ноября

П1 1.37 X 5.38 П2 8.5
П1 2.58 X 3.63 П2 2.68
П1 2.94 X 3.59 П2 2.4
П1 5.55 X 4.46 П2 1.59
П1 1.46 X 4.79 П2 7.18
П1 1.54 X 4.37 П2 6.36
П1 1.99 X 3.59 П2 3.93

9 ноября

П1 4.57 X 3.98 П2 1.77
П1 1.22 X 7.5 П2 12
П1 1.35 X 5.57 П2 8.5
П1 1.8 X 3.98 П2 4.38
П1 1.23 X 7.33 П2 12
П1 5.37 X 4.18 П2 1.64

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7
Новости
Вчера , 18:23
Лига чемпионов
©УЕФА Определился автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Вчера , 11:00
Лига чемпионов
©instagram.com/acmilan/ "Милану" озвучили шансы в Лиге чемпионов
26 октября, 19:36
Лига чемпионов
©instagram.com/wzairemery6 17-летний игрок побил рекорд Лиги чемпионов
26 октября, 17:22
Лига чемпионов
©twitter.com/PSG_English 17-летний футболист восхитил тренера игрой в Лиге чемпионов
26 октября, 12:42
Лига чемпионов
©David Winter/REX/Shutterstock Болельщик выбежал на поле и попал в объятия самого дорогого футболиста в мире
26 октября, 11:04
Лига чемпионов
©PSG Мбаппе побил рекорд легенды в Лиге чемпионов
26 октября, 10:15
Лига чемпионов
©instagram.com/cristiano/ Друг Роналду установил рекорд Лиги чемпионов
26 октября, 07:16
Лига чемпионов
©PSG ПСЖ вынес "Милан", Холанд сделал дубль за "Сити", а "Барса" выиграла в Лиге чемпионов
25 октября, 13:17
Лига чемпионов
©instagram.com/realmadrid/ Новичок "Реала" за 130 миллионов сотворил историю в Лиге чемпионов
25 октября, 03:36
Лига чемпионов
©instagram.com/realmadrid/ "Реал", "Бавария", "Интер" и "Арсенал" выиграли в Лиге чемпионов
24 октября, 16:30
Лига чемпионов
©UEFA Казахстанец получил назначение на матч Лиги чемпионов "Галатасарай" - "Бавария"
24 октября, 13:14
Лига чемпионов
©UEFA Лига чемпионов: где смотреть прямую трансляцию матчей "Реала", "Баварии", "Арсенала" и МЮ
24 октября, 09:00
Лига чемпионов
©instagram.com/fcbayern/ Тухель назвал задачу-минимум "Баварии" в Лиге чемпионов
23 октября, 18:15
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" рассчитывает на 17-летнего вундеркинда в Лиге чемпионов
23 октября, 12:00
Лига чемпионов
©instagram.com/galatasaray/ "Галатасарай" потерял лидера перед матчем Лиги чемпионов с "Баварией"
22 октября, 12:14
Лига чемпионов
©psg.fr Тренер ПСЖ раскрыл план на матч с "Миланом" в Лиге чемпионов
22 октября, 11:48
Лига чемпионов
©УЕФА Назван один из двух финалистов Лиги чемпионов сезона-2023/2024
21 октября, 11:59
Лига чемпионов
©psg.fr Тренер ПСЖ сделал заявление о мотивации в Лиге чемпионов
21 октября, 11:43
Лига чемпионов
©instagram.com/tijjanireijnders/ Игрок "Милана" выбрал между Серией A и Лигой чемпионов
20 октября, 16:49
Лига чемпионов
©rabstol.net Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
20 октября, 16:16
Лига чемпионов
©instagram.com/chukwuezesamuel8 "Милан" понес потерю перед матчами с ПСЖ в Лиге чемпионов
19 октября, 18:18
Лига чемпионов
©instagram.com/pedri "Барселона" может получить усиление на матч Лиги чемпионов
19 октября, 17:42
Лига чемпионов
©instagram.com/rasmus.hoejlund Назван важный игрок "МЮ" в борьбе за место в ЛЧ
18 октября, 23:50
Лига чемпионов
©УЕФА Российский футболист сделал амбициозное заявление о Лиге чемпионов
18 октября, 12:36
Лига чемпионов
©instagram.com/iamzlatanibrahimovic Уход Ибрагимовича помог "Интеру" выиграть ЛЧ - Балотелли
17 октября, 23:30
Лига чемпионов
©twitter.com/juventusfc В "Ювентусе" высказались о возвращении в Лигу чемпионов
16 октября, 13:54
Лига чемпионов
©instagram.com/mb459 Балотелли ответил Ибрагимовичу на критику
16 октября, 13:34
Лига чемпионов
©instagram.com/manchesterunited Ожидаются беспорядки на матче "МЮ" в Лиге чемпионов. Подробности
15 октября, 23:42
Лига чемпионов
©twitter.com/Ibra_official Ибрагимович вспомнил вылет из Лиги чемпионов в составе "Барселоны"
15 октября, 14:40
Лига чемпионов
©Alex Livesey Около 2000 болельщиков "Галатасарая" оказались на стадионе "Манчестер Юнайтед"

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus