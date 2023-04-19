"Милан" повторил рекорд по полуфиналам Лиги чемпионов среди итальянских клубов

"Милан" впервые с сезона-2006/2007 вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале команда Стефано Пиоли обыграла "Наполи", передают Vesti.kz.

Ответная встреча команд прошла в Неаполе и завершилась со счетом 1:1, тогда как первую "Милан" выиграл на своем поле 1:0 и прошел дальше по сумме двух игр.

В итоге это седьмой полуфинал для "Милана" в ЛЧ - повторение рекорда Италии (у "Ювентуса" тоже семь выходов в полуфинал турнира).

Напомним, что в полуфинале "Милан" сыграет с сильнейшим другой четвертьфинальной пары "Бенфика" - "Интер".

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