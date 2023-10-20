"Милан" понес потерю перед матчами с ПСЖ в Лиге чемпионов

"Милан" из-за травмы недосчитался нигерийского вингера Самуэля Чуквуезе. Он пропустит ближайшие матчи команды, сообщают Vesti.kz.
По информации Sky Sport, он выбыл из строя на месяц. В итоге 24-летний игрок не поможет "Милану" в домашней встрече с "Ювентусом" в Серии А (22 октября), а также пропустит оба матча против "Пари Сен-Жермена" в групповой стадии Лиги чемпионов (25 октября и 7 ноября).
В квартете F ЛЧ лидирует "Ньюкасл", набрав 4 очка после двух туров. За ним идут ПСЖ (3), "Милан" (2), "Боруссия" Д (1).
Чуквуезе перешел в "Милан" этим летом из испанского "Вильярреала", подписав контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. За "россонери" Самуэль провел семь матчей в чемпионате Италии, результативными действиями не отметился.
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8 ноября
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|Фейеноорд
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
|
9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00