"Милан" понес потерю перед матчами с ПСЖ в Лиге чемпионов

"Милан" из-за травмы недосчитался нигерийского вингера Самуэля Чуквуезе. Он пропустит ближайшие матчи команды, сообщают Vesti.kz.

По информации Sky Sport, он выбыл из строя на месяц. В итоге 24-летний игрок не поможет "Милану" в домашней встрече с "Ювентусом" в Серии А (22 октября), а также пропустит оба матча против "Пари Сен-Жермена" в групповой стадии Лиги чемпионов (25 октября и 7 ноября).

В квартете F ЛЧ лидирует "Ньюкасл", набрав 4 очка после двух туров. За ним идут ПСЖ (3), "Милан" (2), "Боруссия" Д (1).

Чуквуезе перешел в "Милан" этим летом из испанского "Вильярреала", подписав контракт до 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. За "россонери" Самуэль провел семь матчей в чемпионате Италии, результативными действиями не отметился.

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