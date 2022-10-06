Месси обновил рекорд в Лиге чемпионов

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси обновил рекорд Лиги чемпионов, передает "Чемпионат".

Португальская "Бенфика" стала для форварда 40-м клубом на турнире, чьи ворота он поразил. Теперь Месси лидирует по этому показателю, опережая Криштиану Роналду, который забивал 38 командам, не на 1 гол, а на 2.

Также после гола "Бенфике" Месси стал единственным футболистом, который отправлял мяч в ворота соперника в 18 сезонах Лиги чемпионов.

Напомним, матч "Бенфика" - ПСЖ завершился со счетом 1:1.

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