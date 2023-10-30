Мбаппе призвали повторить скандальный жест в матчах с "Баварией" или "Реалом"

Полузащитник "Бреста" Уго Маньетти раскритиковал поведение форварда "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе во время матча десятого тура чемпионата Франции по футболу, сообщают Vesti.kz.
ПСЖ победил в гостях "Брест" со счетом 3:2. Мбаппе оформил дубль, после победного гола на 89-й минуте форвард парижан прикладывал палец к губам и размахивал ладонью, призывая болельщиков "Бреста" замолчать.
"Это позор". Мбаппе объяснил свое скандальное празднование гола
"Надеюсь, они сделают это против "Баварии" или "Реала", надеюсь, у них хватит на это смелости. Это останется в наших головах, и мы будем стремиться показать, что эти маленькие жесты... мы постараемся сделать то же самое в ответном матче", - сказал Маньетти.
Отметим, что сейчас проходят матчи группового этапа Лиги чемпионов. "Бавария" выступает в квартете A, "Реал" - в квартете C, а ПСЖ - в квартете F.
Подопечные Луиса Энрике лидируют в своей группе, набрав шесть очков после трех туров. Следующую игру они проведут на выезде с "Миланом" 7 ноября.
Эксклюзивные спортивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, розыгрыши призов и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play.
Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
|
7 ноября
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
|
8 ноября
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
|
9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00
|
28 ноября
|Лацио
|Селтик
|23:45
|Шахтер Д
|Антверпен
|23:45
|
29 ноября
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|Барселона
|Порту
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
|23:45
|
30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Наполи
|02:00
|Брага Спортинг
|Унион
|02:00
|Бенфика
|Интер
|02:00
|Реал Сосьедад
|Зальцбург
|02:00