Матчи Лиги чемпионов в США? Президент УЕФА сделал интригующее заявление

По словам президента УЕФА Александера Чеферина, проведение матчей Лиги чемпионов за пределами Европы может быть возможным. Он не исключил, что некоторые игры могут проходить в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это возможно. Мы начали обсуждать эту идею, потом был чемпионат мира, в 2024‑м - чемпионат Европы.

В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в 2024‑м - в Лондоне, в 2025‑м - в Мюнхене. После этого - посмотрим. Это возможно.

Футбол сейчас чрезвычайно популярен в США. Американцы следят за европейским футболом, как любители баскетбола в Европе следят за НБА", - заявил Чеферин в интервью Men in Blazers.