Матч Лиги чемпионов завершился драматической развязкой

Невероятный по накалу матч выдали французский "Марсель" и греческий "Панатинаикос" в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Первая встреча команд в Греции завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В ответной "Марсель" благодаря голам Пьера Обамеянга на 2-й и 45+1-й минутах вел 2:0, но на 90+9-й минуте пропустил мяч от Фотиса Иоаннидиса с пенальти, позволивший гостям перевести игру в дополнительное время.

Однако победитель противостояния определился в серии пенальти, в этой лотерее удача сопутствовала греческим футболистам - 5:3.

Таким образом, в раунде плей-офф Лиги чемпионов "Панатинаикос" встретится с португальской "Брагой". Матчи этой стадии пройдут 22/23 и 29/30 августа.

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