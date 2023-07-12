Матч "Астаны" в Лиге чемпионов начнется с минуты молчания

Матч квалификации Лиги чемпионов между "Астаной" и тбилисским "Динамо" начнется с минуты молчания в память о легенде казахстанского футбола Сеильде Байшакове, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

Легендарный футболист ушел из жизни сегодня, 12 июля. Ему было 72 года.

Сообщается, что помимо встречи Лиги чемпионов, также с минуты молчания будут начинаться матчи КПЛ-2023, первой и второй лиги, а также QJ League и игра квалификации Лиги конференций между костанайским "Тоболом" и финской "Хонкой".

Напомним, что встреча между "Астаной" и "Динамо" пройдет на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени.

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